Belgin Doruk olmak istiyorum
Hülya Koçyiğit, TRT 2 için hazırlanan ‘Film Gibi Hayatlar’da bu hafta Aydan Şener’i konuk etti. Sohbet sırasında Belgin Doruk’un “Bir gün filmim çekilirse Aydan Şener oynasın” sözünü hatırlatan Şener, “Bu en büyük hayalim” dedi.
HÜLYA Koçyiğit “Film Gibi Hayatlar”ın yeni bölümünde tüm Türkiye’nin “Çalıkuşu”nun Feride’si olarak tanıdığı Aydan Şener’i ağırladı. Koçyiğit’in “Dizi için Feride rolü ilk Türkan Şoray’a teklif edilmişti. O kabul etmeyince kapı sana açıldı” demesi üzerine Şener şunları aktardı: “Çalıkuşu olarak anılmaktan çok mutluyum. 13 yaşındaydım, tiyatroda ilk izlediğim oyun ‘Çalıkuşu’ydu. O gün kendi kendime ‘Tiyatro oyuncusu olacağım’ demiştim ve Türkiye beni ‘Çalıkuşu’ dizisiyle tanıdı. O set benim için bir okuldu. Muhteşem bir kadro vardı, sürekli gözlem yaptım, kendimi geliştirmeye çalıştım.”
En büyük hayalim
Ünlü oyuncu, sohbetin devamında kariyerinde hiç sinema filmi olmadığını belirtti, “Diziler çok yoğundu. Ayrıca o dönem sinema için şanssız bir dönemdi. Ama şu an birkaç film için görüşüyorum, belki olacak” dedi. Ardından da en büyük hayalini açıkladı: “Belgin Doruk kitabında ‘Bir gün filmim çekilirse Aydan Şener oynasın’ demişti. Benim de en büyük hayalim, çok istiyorum bu dileği yerine getirmeyi.” Program bugün saat 12.00’de ekrana gelecek.
Aydan Şener, Hülya Koçyiğit’in hayatında özel bir yeri olduğunu söyledi: “Sizin hayranınız olduğumu herkes bilir. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildiğimde de siz jürideydiniz.
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