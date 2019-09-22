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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Belgin Doruk olmak istiyorum

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Belgin Doruk olmak istiyorum

Hülya Koçyiğit, TRT 2 için hazırlanan ‘Film Gibi Hayatlar’da bu hafta Aydan Şener’i konuk etti. Sohbet sırasında Belgin Doruk’un “Bir gün filmim çekilirse Aydan Şener oynasın” sözünü hatırlatan Şener, “Bu en büyük hayalim” dedi.

HÜLYA Koçyiğit “Film Gibi Hayatlar”ın yeni bölümünde tüm Türkiye’nin “Çalıkuşu”nun Feride’si olarak tanıdığı Aydan Şener’i ağırladı. Koçyiğit’in “Dizi için Feride rolü ilk Türkan Şoray’a teklif edilmişti. O kabul etmeyince kapı sana açıldı” demesi üzerine Şener şunları aktardı: “Çalıkuşu olarak anılmaktan çok mutluyum. 13 yaşındaydım, tiyatroda ilk izlediğim oyun ‘Çalıkuşu’ydu. O gün kendi kendime ‘Tiyatro oyuncusu olacağım’ demiştim ve Türkiye beni ‘Çalıkuşu’ dizisiyle tanıdı. O set benim için bir okuldu. Muhteşem bir kadro vardı, sürekli gözlem yaptım, kendimi geliştirmeye çalıştım.”
En büyük hayalim
Ünlü oyuncu, sohbetin devamında kariyerinde hiç sinema filmi olmadığını belirtti, “Diziler çok yoğundu. Ayrıca o dönem sinema için şanssız bir dönemdi. Ama şu an birkaç film için görüşüyorum, belki olacak” dedi. Ardından da en büyük hayalini açıkladı: “Belgin Doruk kitabında ‘Bir gün filmim çekilirse Aydan Şener oynasın’ demişti. Benim de en büyük hayalim, çok istiyorum bu dileği yerine getirmeyi.” Program bugün saat 12.00’de ekrana gelecek.

Belgin Doruk olmak istiyorum

Aydan Şener, Hülya  Koçyiğit’in hayatında özel bir yeri olduğunu  söyledi: “Sizin hayranınız olduğumu herkes bilir. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildiğimde de siz jürideydiniz.

 

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