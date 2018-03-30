Beklenen gün geldi
Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi “İnsanlık Suçu” bugün başlıyor.
BÜYÜK GÜN GELDİ
Başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı “İnsanlık Suçu” için büyük gün geldi. Yapımını Pastel Film’in, yönetmenliğini ise Barış Yöş’ün üstlendiği dizi ilk bölümüyle bugün ekranda olacak.
GERİ DÖNÜLMEZ YOL
Film, Adanalı fakir bir ailenin oğlunun, babasının kaybından sonra yüzleştiği gerçekleri ve değişen hayatını konu alıyor. Babasının son nefesini vermeden önce Cemal’e İstanbul’da zengin bir amcasının olduğunu söylemesi, sefalet içinde büyüyen genci sarsıyor. Cemal geri dönülmez bir yola giriyor.
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