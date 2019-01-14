Bedia Akartürk kimdir?
Türk Halk Müziği'nin ünlü isimlerinden Bedia Akartürk, kariyeri boyunca çok sayıda albüm çıkardı. Aralarında Altın Plak ve Altın Taç da olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü. Öte yandan ünlü sanatçının memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde sanatçının adına bir de müze var. Peki, Bedia Akartürk kimdir? İşte, Bedia Akartürk'ün biyografisi...
4 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğu olan Bedia Akartürk, sanat hayatına doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başladı.
9 yıl boyunca İzmir Radyosu'nda görev alan Bedia Akartürk daha sonra Ankara Radyosu'na geçmiş müzikal çalışmalarına burada devam etmiştir.
Ankara Radyosu'ndan emekli olan Bedia Akartürk, sanat hayatında 6 sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır.
Kariyeri boyunca sayısız konser veren Akartürk, bunların yanına pek çok da ödül almıştır.
Bedia Akartürk'ün adına memleketi İzmir'de müze de bulunmakta. Müzede Bedia Akartürk'ün bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde sergileniyor.
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