Bebek’in yenisi
Metin Şen’in yeni mekanı Sophie önceki gün Bebek’te ünlü isimlerin katılımıyla kapılarını açtı.
İşadamı Metin Şen’in sahibi olduğu, işletmesini Ülkü Alikoç’un üstlendiği yeme-içme sektörünün yeni markası Sophie önceki gün Bebek’te açıldı.
Mekanın açılışına Revna Demirören, Şirin Yalçın, Hande Yılmaz, Nazlı Goldenberg, Banu Çarmıklı, İpek Köse, Tuğba Coşkun, Şeyda Coşkun ve Zeynep Yılmaz gibi cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.
REVNA DEMİRÖREN
ŞEYDA COŞKUN - TUĞBA COŞKUN
ASLI ŞEN - ZEYNEP YILMAZ
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