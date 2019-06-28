İstanbul sizi seviyoruz
Grammy ödüllü Future, ilk kez Türk hayranlarıyla buluştu. Ünlü rap’çi, önceki akşam “Limits Off” sponsorluğunda İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta konser verdi.
Rap dünyasının son dönem en çok konuşulan isimlerinden Future, önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluştu. Ünlü rap’çi konserin açılışını “İstanbul ve Türkiye! Sizi seviyoruz” diyerek yaptı. Günün erken saatlerinden itibaren etkinlik alanında yer alan binlerce müziksever doyasıya eğlendi. Future’ı dinlemeye gelenler arasında İbrahim Büyükak, Nilay Deniz, Metin Korkmaz ve Oğulcan Engin gibi ünlü isimler de vardı.
Tara de Vries konser sonrası Future ile bir araya geldi.
Future’dan önce sahneye Sagopa Kajmer çıktı.
Oğulcan Engin - İbrahim Büyükak - Elifcan Engin - Nurdan Büyükak
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