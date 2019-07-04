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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Bana yaklaşmayan yılan bin yaşar

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Bana yaklaşmayan yılan bin yaşar

Gülşen, iş hayatı ve aile yaşantısını Elle dergisine anlattı. Ünlü şarkıcı, “Yeni bir projeye, yeni bir şarkıya başlamışsam, hakkını vererek bitirene kadar bana yaklaşmayan yılan bin yaşar” dedi.

Gülşen, Elle dergisinin temmuz sayısına kapak oldu. Şarkıcı, iş ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. “Prodüktörünüz ve aranjörünüz Ozan Çolakoğlu aynı zamanda çocuğunuzun babası. Çok çalışınca ‘Hanım kalk eve gidelim’ gibi bir durum oluyor mu?” sorusu üzerine Gülşen, şöyle konuştu: “Yeni şarkıya başlamışsam, hakkını vererek bitirene kadar bana yaklaşmayan yılan bin yaşar. Zaten aklımda bitmemiş bir iş varken bedenen evde olsam da ruhum ve aklım o iş için çalışır. Ozan da bunlar olurken çoğunlukla yanımda. Ozan’dan bağımsız bir iş yaparken de inanılmaz saygılıdır ve bana kendimi özgür hissettirir.”

Bana yaklaşmayan yılan bin yaşar



AZUR’A GÖRE PLAN YAPARIM
Tüm planlarını oğlu Azur Benan’a göre yaptığını belirten Gülşen, “Planlarım da hep Azur’la ya da Azur için. Onun en mutlu, en iyi şekilde yetişmesi, eğitimi... Ayrı kalacağımız zaman onunla önceden konuşup anlaşıyoruz. Gittiğim yerde kafam rahat olmalı ki kendimi işime verebileyim. Diğer türlü işimde mutsuz olabilirim ve bu ona yansıyabilir. Biz o dengeyi çok güzel kurduk. Ben mutlu, Azur mutlu” diye konuştu.

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