Bana yaklaşmayan yılan bin yaşar
Gülşen, iş hayatı ve aile yaşantısını Elle dergisine anlattı. Ünlü şarkıcı, “Yeni bir projeye, yeni bir şarkıya başlamışsam, hakkını vererek bitirene kadar bana yaklaşmayan yılan bin yaşar” dedi.
Gülşen, Elle dergisinin temmuz sayısına kapak oldu. Şarkıcı, iş ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. “Prodüktörünüz ve aranjörünüz Ozan Çolakoğlu aynı zamanda çocuğunuzun babası. Çok çalışınca ‘Hanım kalk eve gidelim’ gibi bir durum oluyor mu?” sorusu üzerine Gülşen, şöyle konuştu: “Yeni şarkıya başlamışsam, hakkını vererek bitirene kadar bana yaklaşmayan yılan bin yaşar. Zaten aklımda bitmemiş bir iş varken bedenen evde olsam da ruhum ve aklım o iş için çalışır. Ozan da bunlar olurken çoğunlukla yanımda. Ozan’dan bağımsız bir iş yaparken de inanılmaz saygılıdır ve bana kendimi özgür hissettirir.”
AZUR’A GÖRE PLAN YAPARIM
Tüm planlarını oğlu Azur Benan’a göre yaptığını belirten Gülşen, “Planlarım da hep Azur’la ya da Azur için. Onun en mutlu, en iyi şekilde yetişmesi, eğitimi... Ayrı kalacağımız zaman onunla önceden konuşup anlaşıyoruz. Gittiğim yerde kafam rahat olmalı ki kendimi işime verebileyim. Diğer türlü işimde mutsuz olabilirim ve bu ona yansıyabilir. Biz o dengeyi çok güzel kurduk. Ben mutlu, Azur mutlu” diye konuştu.
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