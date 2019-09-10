Balkan Şampiyonası sona erdi
Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen Uluslararası Engel Atlama Balkan Şampiyonası sona erdi. Organizasyonda 145 sporcu ve 147 at yarıştı.
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Uluslararası Engel Atlama Balkan Şampiyonası bu yıl 50. kez düzenlendi. 4-8 Eylül tarihlerinde Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde yapılan organizasyonda Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’ın Milli Takım’larının katılımıyla 145 sporcu ve 147 at yarıştı.
Atıf Bülent Bora - Traci Erdemgüvenç - Revna Demirören
Müsabakalar sonucunda Usta Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu Türkiye’den Hasan Şentürk oldu. Yıldız Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu ve günün birincisi Kelibia Z isimli atıyla Burak Alparslan olurken, Genç Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu ikinciliğini, aynı zamanda Grand Prix günün birinciliğini License isimli atıyla Taha Yedikardeş elde etti.
Buse Büke - Alexandra Mladin - Ahmet Berk Başeğmez
Alternatif Bank Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek ve Türkiye Binicilik Federasyonu Atıf Bülent Bora dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.
Günseli Karagülle - Yeşim Şimşek - Nur Altınok - Handen Yedikardeş
Sencer Can Grand Prix birincisi oldu...
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