Balkan Şampiyonası sona erdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBalkan Şampiyonası sona erdi
GeriMagazin Balkan Şampiyonası sona erdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
10.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Balkan Şampiyonası sona erdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balkan Şampiyonası sona erdi

Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen Uluslararası Engel Atlama Balkan Şampiyonası sona erdi. Organizasyonda 145 sporcu ve 147 at yarıştı.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Uluslararası Engel Atlama Balkan Şampiyonası bu yıl 50. kez düzenlendi. 4-8 Eylül tarihlerinde Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde yapılan organizasyonda Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’ın Milli Takım’larının katılımıyla 145 sporcu ve 147 at yarıştı.

Balkan Şampiyonası sona erdi

Atıf Bülent Bora - Traci Erdemgüvenç - Revna Demirören

Müsabakalar sonucunda Usta Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu Türkiye’den Hasan Şentürk oldu. Yıldız Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu ve günün birincisi Kelibia Z isimli atıyla Burak Alparslan olurken, Genç Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu ikinciliğini, aynı zamanda Grand Prix günün birinciliğini License isimli atıyla Taha Yedikardeş elde etti.

Balkan Şampiyonası sona erdi

Buse Büke - Alexandra Mladin - Ahmet Berk Başeğmez

Alternatif Bank Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek ve Türkiye Binicilik Federasyonu Atıf Bülent Bora dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Balkan Şampiyonası sona erdi

Günseli Karagülle - Yeşim Şimşek - Nur Altınok - Handen Yedikardeş

Balkan Şampiyonası sona erdi


Balkan Şampiyonası sona erdi

Sencer Can Grand Prix birincisi oldu...

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Türk halkı gereken yanıtı verdi! Demet’e Giovanni ayarı...
Harbiye'ye ünlü akını
Usta 74 yaşında
Billur Kalkavan: İstesem 10 tane çocuk doğururdum