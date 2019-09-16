Babamdan şiddet gördüm
Aşkım Kapışmak, babasıyla ilgili bir itirafta bulundu. Babası tarafından şiddet gördüğünü açıklayan yazar, “Yaşadığım zor günler yüzünden intihar etmeyi bile düşündüm” dedi.
Aşkım Kapışmak, önceki akşam Sahne Maslak’ta kendi yazıp yönettiği oyunu sahneledi. Oyun öncesi soruları yanıtlayan yazar, babasıyla ilgili bir de itirafta bulundu. Kapışmak, “Bizim evimizde masaların ayakları olmazdı, çünkü babam bize masa ayaklarıyla şiddet uygulardı. Çok paracı bir insandır ve beni hâlâ tehdit ediyor, kumar borçlarından dolayı benden para istiyor. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım” dedi. Bir dönem intihar etmeyi düşündüğünü de itiraf eden Kapışmak, “O zor günler yüzünden intihar etmeyi düşündüm. Ya ölecektim ya da öldürecektim. Fakat ben böyle olmayı seçtim. Bunun en büyük sebebi o dönemde tanıştığım otizmli bir çocuktur. Onun sayesinde hayata tutundum. Ben ona bir şeyler öğretmek isterken o bana öğretti. Şimdi yaşadıklarımı kitaba taşıdım. Sıra beyazperdede” diye konuştu.
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