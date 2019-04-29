"Babam benim gururum"
İrem Derici, babasının kendisine uğurlu geldiğini söyledi.
Önceki akşam Ataşehir Watergarden’da konser veren şarkıcı, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Doksanlar konseptli bir albüm hazırlığında olduğunu söyleyen Derici, albümü Ramazan Bayramı’nda yayınlamayı planladığını belirtti. Albümde bir dönem küs olduğu babası Hulusi Derici’nin kendisine vokal koçluğu yaptığını söyleyen şarkıcı, “Babam benim uğurum” dedi. İrem Derici, Işın Karaca’nın katıldığı bir TV programında “İrem’i görmeye tahammülüm yok” açıklaması hatırlatılınca ise “Sahneye geç kalıyorum. Hiçbir şey için sahnemi bekletemem” yanıtını verdi.
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