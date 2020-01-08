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Haber Giriş: 08.01.2020 - 11:58,Son Güncelleme:/

 Aysel Yığcı son yolculuğuna uğurlandı

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 Aysel Yığcı son yolculuğuna uğurlandı

Sümer Seyahat A.Ş ve TTDER (Turizm Taşımacıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Sümer Yığcı'nın eşi Aysel Yığcı, son yolculuğuna uğurlandı…

İş insanı Yılmaz Ulusoy, kız kardeşi Aysel Yığcı’nın cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu… Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Yılmaz Ulusoy’u dostları teselli etti.
Ulusoy ve Yığcı ailesini bu zor gününde, soğuk ve yağmura rağmen dostları yalnız bırakmadı. 
Aysel Yığcı, Karanfilköy Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Aysel Yığcı son yolculuğuna uğurlandı



 

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