Ayşe Hatun Önal: Yalnız daha mutluyum

“Efsane” adlı yeni şarkısını çıkaran Önal özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, “Hayatımda çok insan yok artık. Zaten herkesin öyle değil midir? 5 ya da 6 arkadaşınız vardır, ama içlerinden 1 ya da 2’si ile çok samimisinizdir. Zaten bir araya gelince ne oluyor ki? Ya dünyayı kurtarıyoruz ya da dedikodu yapılıyor. Ben artık altı boş muhabbetlerin içinde olmak istemediğim için bu sıralar böyle yalnız daha mutluyum” dedi.