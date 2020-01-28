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Haber Giriş: 28.01.2020 - 12:03,Son Güncelleme:/

Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf

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Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf

Sanat hayatında yarım asırı geride bırakan Aydemir Akbaş, kitap yazdı. Akbaş, 'Cambaz' isimli kitabında özel hayatını da kaleme aldı.

Aydemir Akbaş, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı. Usta oyuncu "Sanat dünyasından birine hiç aşık oldunuz mu?" sorusuna şu yanıtı verdi.

"Nükhet Duru! Gerçi o benim için aşk değil bir hevesti ama onun hiç haberi olmadı. Açılamadım. Film çektik beraber. Sıkı dosttuk ama bizi hep birlikte sanıyorlardı. Elini bile tutmadım."

 

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