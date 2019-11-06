Avukat Can Yaman işinin başında!
Oyunculuğunun yanı sıra avukat bürosu olan Can Yaman, önceki gün Bebek’te bulunan hukuk bürosunun camında objektiflere takıldı.
Can Yaman aslında bir avukat. Hukuk okumasına rağmen oyunculuğu tercih eden Can Yaman, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı.
2012 yılında mezun olan Can Yaman, oyunculuk tutkusundan vazgeçmedi.
Boş zamanlarında ofise uğruyor
İki işi bir arada götüren ünlü ismin Bebek’te hukuk bürosu var.
Yaman, boş zamanlarında çalışma arkadaşlarına yardımcı olmak için ofise uğruyor. Önceki gün de ofisin penceresinde böyle görüntülendi.
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