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23.12.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Atakan Arslan mahkemeye koştu: Babalık yapmadı bir de tehdit ediyor

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Atakan Arslan mahkemeye koştu: Babalık yapmadı bir de tehdit ediyor

Avatar lakaplı milli kick boksçu Atakan Arslan, öz babası Mehmet Arslan'ın kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Babasının yıllarca kendisiyle görüşmediğini, babalık görevini yerine getirmediğini söyleyen Atakan, "Ben tanınan biri olunca birden baba olduğunu hatırladı. Ona kusursuz davranıyorum ama o, maddi yardımda bulunmadığım için beni tehdit ediyor" dedi.

CANLI YAYINDA ANLATTI!

Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Avatar Atakan babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
“Bana babalık yapmadı maddi yardımda bulunmadığım için tehdit ediyor. Bir babanın evladına yapmaması gereken çirkin şeyler yaşandı. Babamı affetmem söz konusu değil”

Atakan Arslan babasından şikayetçi olduAvatar lakaplı milli kick boksçu Atakan Arslan, öz babası Mehmet Arslan'ın kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu.Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Avatar Atakan babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
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