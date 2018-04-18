Aslı Enver hâlâ şokta! İşte Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılığın perde arkası...
Kelebek yazarı Onur Baştürk, Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılığının perde arkasını yazdı.
Yanılmışım. Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığı konusunda. Pazar yazısında şöyle demiştim: “Kesin Aslı Enver bitirmiştir. Çünkü evi terk eden Aslı olmuş.”
Oysa bitiren Aslı Enver olmamış. Aniden, hiçbir gerekçe göstermeden ilişkiyi bitiren Murat Boz’muş.
Aslı Enver’in hâlâ şokta olduğunu söylüyor ona yakın kaynaklar.
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