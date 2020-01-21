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Hande Can - Gardırop Cadısı
Haber Giriş: 21.01.2020 - 09:19,Son Güncelleme:/

Askere mi (ITIR ESEN)

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Askere mi (ITIR ESEN)

Sevmiyorum baştan aşağı takım halindeki bu estetiksiz görüntüyü. Hiçbir zarafeti yok.

Sokak modası desek, o modanın yanından bile geçememiş. Sokak modasının başka bir tarzı, dili vardır.
Son derece sıradan bir görüntü.
Ne ayakkabı o pantolonun altına olmuş, ne de atleti üzerindekilere uyum sağlamış.
Kamuflaj iddiasına girecekse, üzerine siyah mümkünse bol, kısa ve düşük omuzlu bir tişört, bolca altın rengi aksesuvar, ayağına da en azından içinden turuncu geçen bir spor ayakkabı veya siyah bir postal giymeliydi.
O zaman bu kadar göze batmazdı.

Askere mi (ITIR ESEN)


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