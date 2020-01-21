Askere mi (ITIR ESEN)

Sokak modası desek, o modanın yanından bile geçememiş. Sokak modasının başka bir tarzı, dili vardır.

Son derece sıradan bir görüntü.

Ne ayakkabı o pantolonun altına olmuş, ne de atleti üzerindekilere uyum sağlamış.

Kamuflaj iddiasına girecekse, üzerine siyah mümkünse bol, kısa ve düşük omuzlu bir tişört, bolca altın rengi aksesuvar, ayağına da en azından içinden turuncu geçen bir spor ayakkabı veya siyah bir postal giymeliydi.

O zaman bu kadar göze batmazdı.





