Arda Turan- Berkay kavgasının perde arkası - Kavga nasıl çıktı?

Futbolcu Arda Turan'ın, 9 Ekim Salı gecesi Emirgan'daki bir mekanda tartıştığı şarkıyı Berkay'a yumruk atıp burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi hemen hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olayın detayları ise sabah saatlerine doğru belli oldu.

İddialara göre kavga Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' demesi nedeniyle çıktı. Berkay’ın eşi Özlem Şahin ''Arda 'Evli olmasaydım, seni kaçırmazdım' diye bana sarktı. Onu uyardım'' demişti.

Özlem Şahin durumu eşi Berkay'a söyleyince, kıyamet kopmuştu. Arda, Berkay'ın burnunu kırmış, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş etmişti.

HASTANEDE NELER YAŞANDI?



Başakşehirli milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin’in bardaki kavgası ve ardından hastanede yaşananların görüntüleri bu akşam Buket Aydın’la Kanal D Haber’de yayınlandı.



Görüntülerde durakta burnu kırık halde bekleyen Berkay’ın taksiye bindirilip hastaneye götürüldüğü görülüyor. Arda Turan da Berkay'ın hastaneye gittiğini öğrenince aynı hastaneye doğru yola çıkıyor.

Saatler 06:24’ü gösterdiğinde Arda hastaneye geliyor. Yanında kardeşi Okan Turan var. Kapıdan girişi sırasında Arda'nın belindeki kabarıklık dikkat çekiyor. Arda'nın bir eliyle silah olduğu sanılan kabarıklığı tuttuğu da görülüyor. Diğer eliyle de perdelemeye çalışıyor. İkili seri adımlarla içeri giriyor.

Tam iki dakika sonra kameranın saati 06:26'yı gösterirken, Berkay Şahin ve Arda Turan hastanenin check-up servisinde kadraja giriyor.

İkili bir koltuğa oturuyor sohbet etmeye başlıyor. Arda verdiği ifadeye göre, özür diliyor.



Berkay ve Arda arasındaki tartışma hararetleniyor. Arda ifadesinde belirttiği gibi yanında getirdiği silahı, namlusuna mermi sürerek sehpanın üstüne atıyor. "Bana inanmıyorsan bu silahla istediğini yapabilirsin" diyor.



Şarkıcı Berkay, o silahı sehpadan aldıktan sonra "Daha fazla rezilliğe gerek yok" diyerek yanlarındaki koltuğun üstüne atıyor. Silah defalarca koltukta yer değiştiriyor. Şarkıcı Berkay ifadesine göre Arda'ya hatalı olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Bunun üstüne Arda sinirleniyor. Silahı bir kez daha alıyor. Ve yere tek el ateş ediyor. İkili o sırada yalnız. Kameranın da kör noktasındalar. Yerden seken mermi hastane içindeki bir Printer'e saplanıyor. Silah sesine rağmen odaya kimse gelmiyor.



SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

Berkay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Bütün hukuki yollara başvuracağız. Şu anda evimdeyim, doktorlar kontrole geldi. Ameliyat olup olmayacağım belli değil. Arda'nın benim eşimi tanımaması mümkün değil. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var ” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turan ile Şahin arasında yaşanan kavgayla ilgili 11 Ekim'de soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Arda Turan, aynı gün avukatıyla birlikte Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmaya ilişkin 15 Ekim'de iddianame hazırlandı ve kavgaya karışan iki kişi hakkında da hapis cezası talep edildi. İddianamede, müşteki şüpheli Turan hakkında ''cinsel taciz'', ''kasten yaralama'', ''korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme'' ve ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da ''hakaret'' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.