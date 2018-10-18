"Annemin Şarkıları Canlı 45'lik Gecesi" konseri
Ünlü sanatçılar, "Annemin Şarkıları Canlı 45'lik Nostalji Gecesi" adlı konserde hayranlarıyla bir araya geldi.
Türk müziği içerisinde son 50 yılda eserleriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan Cahit Berkay, Gülden Karaböcek, Semiha Yankı, Ercan Turgut, Bilgen Bengü, Ersan Erdura, İskender Doğan, Rana ve Selçuk Alagöz ile Dilek Arman Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.
Etkinliğin sunuculuğunu üstlenen Çiğdem Tunç, 45'lik şarkıların hiçbir zaman modasının geçmeyeceğine işaret ederek, "Şarkılar şarkı tadında kaldıkları sürece ve gerçek ustalar tarafından icra edildikleri sürece hiçbir zaman nostalji kalmazlar. Onlar her dem yenidir. Dört kuşak dahi yetiştirseler bu şarkılar, her zaman yeni, dillerde ve kalplerdedirler." ifadelerini kullandı.
Çiğdem Tunç, konserde sahne alan isimlerin hepsinin ayrıca birer "ses sanatçısı" olduğuna vurgu yaptı.
Akdeniz Organizasyon tarafından düzenlenen konserde, aralarında "Kan ve Gül", "Ah Kalbim Delisin", "Anlamazdın", "Aşkın Gözü Körmü" ve "Öpmek Geldi İçimden"in bulunduğu 1950 ile 1980 yılları arasında dinlenilen birçok şarkının yanı sıra Mazhar Alanson, Kayahan ve Ajda Pekkan'dan da eserler seslendirildi.
Gülden Karaböcek’e sürünüyorum şarkısında kızı Nur Düzgit eşlik etti.. Annemin şarkıları konseptinde anne kız sahnede birlikte şarkı söylediler…
Sahneye ilk çıkan Bilgen Bengü, yıllar önce cici kızlar olarak ilk sahneye çıktıkları Harbiye açık havada olmaktan çok duygulandığını belirtti…
Selçuk Alagöz ise 70’li yıllarda bu sahneden Atatürk’ün çocuklarına şarkı söylemiştim, bu gece ise aynı sahnede Atatürkün torunlarına şarkı söylemenin gururunu yaşıyorum dedi.
İki bölümden oluşan konserde, sanatçılara 9 kişilik bir orkestra eşlik etti. Seyircilerin de sanatçılarla birlikte şarkı söylediği konser, gece yarısına kadar sürdü.
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