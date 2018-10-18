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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.10.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

"Annemin Şarkıları Canlı 45'lik Gecesi" konseri

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"Annemin Şarkıları Canlı 45'lik Gecesi" konseri

Ünlü sanatçılar, "Annemin Şarkıları Canlı 45'lik Nostalji Gecesi" adlı konserde hayranlarıyla bir araya geldi.

Türk müziği içerisinde son 50 yılda eserleriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan Cahit Berkay, Gülden Karaböcek, Semiha Yankı, Ercan Turgut, Bilgen Bengü, Ersan Erdura, İskender Doğan, Rana ve Selçuk Alagöz ile Dilek Arman Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Etkinliğin sunuculuğunu üstlenen Çiğdem Tunç, 45'lik şarkıların hiçbir zaman modasının geçmeyeceğine işaret ederek, "Şarkılar şarkı tadında kaldıkları sürece ve gerçek ustalar tarafından icra edildikleri sürece hiçbir zaman nostalji kalmazlar. Onlar her dem yenidir. Dört kuşak dahi yetiştirseler bu şarkılar, her zaman yeni, dillerde ve kalplerdedirler." ifadelerini kullandı.

Çiğdem Tunç, konserde sahne alan isimlerin hepsinin ayrıca birer "ses sanatçısı" olduğuna vurgu yaptı.

Annemin Şarkıları Canlı 45lik Gecesi konseri

Akdeniz Organizasyon tarafından düzenlenen konserde, aralarında "Kan ve Gül", "Ah Kalbim Delisin", "Anlamazdın", "Aşkın Gözü Körmü" ve "Öpmek Geldi İçimden"in bulunduğu 1950 ile 1980 yılları arasında dinlenilen birçok şarkının yanı sıra Mazhar Alanson, Kayahan ve Ajda Pekkan'dan da eserler seslendirildi.

Gülden Karaböcek’e sürünüyorum şarkısında kızı Nur Düzgit eşlik etti.. Annemin şarkıları konseptinde anne kız sahnede birlikte şarkı söylediler…

Sahneye ilk çıkan Bilgen Bengü, yıllar önce cici kızlar olarak ilk sahneye çıktıkları Harbiye açık havada olmaktan çok duygulandığını belirtti…

Selçuk Alagöz ise 70’li yıllarda bu sahneden Atatürk’ün çocuklarına şarkı söylemiştim, bu gece ise aynı sahnede Atatürkün torunlarına şarkı söylemenin gururunu yaşıyorum dedi.

Annemin Şarkıları Canlı 45lik Gecesi konseri

İki bölümden oluşan konserde, sanatçılara 9 kişilik bir orkestra eşlik etti. Seyircilerin de sanatçılarla birlikte şarkı söylediği konser, gece yarısına kadar sürdü.

 

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