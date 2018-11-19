Ankara galasında Burcu sürprizi
Burcu Biricik başrolünde olduğu “Her Şey Seninle Güzel” filminin önceki gün Ankara galasına katıldı.
Sürpriz yaparak filmin gösterildiği salona gelen oyuncuyu izleyiciler ayakta alkışladı. Biricik, Ankaralıların karşısında olmaktan büyük heyecan duyduğunu söyleyerek, “Ankara seyircisinin hep çok güzel olduğunu duyarım. İyi ki varsınız, yüzümüzü güldürüyorsunuz” diye izleyiciye teşekkür etti.
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