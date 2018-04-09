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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraflar: Murat ŞAKA
09.04.2018 - 15:40, Son Güncelleme:

Ana tema ev işi

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Ana tema ev işi

Gazeteci-televizyoncu Alican Değer, yeni bir tematik kanalı hayata geçirdi. Tivibu’dan yayın yapan BizimevTV, 15 Mart’ta yayına başladı. Dekorasyondan ev yapımı doğal ürünlere birçok konunun ele alındığı kanalla ilgili detayları Alican Değer, Ayşın Önol ve Hande Polat’la konuştuk.

ALİCAN DEĞER 

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ DEKORASYON KANALIYIZ

◊ “BizimevTV” hayırlı olsun. Nereden çıktı bu fikir?

- Bundan 20 yıl önce dört büyük kanalın toplam izlenme oranı yüzde 80’lerdeydi. Sonra tematik kanallar kuruldu. Ama temel sıkıntı şu; kanalların çoğu yurtdışındaki eski programları yayınlıyor. Biz de yeni ne yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Gördük ki Türkiye’de ciddi bir ev dekorasyon kanalı eksikliği var. Benzer bir iki kanal vardı ama hepsi yabancı programlardı. Türkiye’ye çok sınırlı malzeme veriyorlardı. Bunun üzerine biz de bir tematik kanal kurmaya, bunu tümüyle Türkiye’de üretmeye karar verdik. Yaklaşık 1.5 yıl çekim yaptık. Sürekli çektik, montajladık. Böylece BizimevTV doğdu. Bu, Türkiye’nin ilk yerli dekorasyon kanalı.

◊ Formatından da söz eder misiniz? Ne tür programlar bulacak seyirci bu kanalda?

- Hayatı kolaylaştıracak her şey var. Dekorasyon, hobi, sağlıklı yaşam, inşaat... Biraz da emlak... Evle ilgili her şeyi bu kanalda topladık. Yani kanalı izleyenler eviyle ilgili ne ararlarsa bulabilecekler. Yatak da, boya da bulabilecekler, köşedeki yorgancı amcayı da görecekler. Tivibu’nun 20’nci kanalında 15 Mart itibariyle yayına başladık.

◊ Hedefiniz ne?

- Biz referans kanalı olmak istiyoruz. Şimdiden Türkiye’nin her yerinden telefon geliyor, kimi “Gelin bizi de çekin” diyor, kimi “Şu ürünü nerede bulabiliriz” diye soruyor.

◊ Yayına başlayalı daha çok kısa bir süre oldu ama tepkiler nasıl?

- Niteliksel altyapıyı oluşturduk. İlk başlarda “Size çekime geleceğiz” diye telefon açıyorduk, insanlar garipsiyordu. Çünkü 1.5 yıl sonra yayına başlayacak bir kanal için çekim yapıyorduk. Şimdi ise herkes “Bize de gelin” diyor.

Türkiye’de yaptığımız programı yurtdışına satacağız, bu yönde görüşmeler var. Çünkü Türkiye 81 milyonluk bir ülke ve üretim kapasitesi sanılanın çok daha üstünde.

AYŞIN ÖNOL

TELEVİZYONDA HOBİ SAATİ

Ayşın Hanım, “Hobi Atölyesi” izleyenlere ne sunuyor?

- Tamamen hobi ve ev dekorasyon üzerine... Bu konuda eğitmenlik deneyimim var. Dikiş, ahşap boya, seramik, çini her tür ürün çalışması. Mesela yüzlerce çeşit fırça var. Hangi ürünü boyarken hangi fırçayı kullanmak gerekiyor ve neden o fırçayı kullanmak gerekiyor, özelliklerine varana kadar anlatıyoruz.

Kullandığımız malzemelerin tamamı Türkiye’de bulunuyor ayrıca, izleyiciyi zorlamıyoruz.

Atık malzemelerden bir şeyler üretmeye de özen gösteriyorum. En ucuz maliyete en kaliteli ürünleri ortaya çıkarmak hedefimiz.

HANDE POLAT

BENİM MESLEĞİM AKTARLIK

Hande Hanım, siz “Doğadan Eve” adında bir program yapmaya başladınız. İzleyici O programda neler bulacak?

- Benim mesleğim, herkesin bildiği adıyla “aktarlık”... Aynı zamanda Türkiye Aktarlar Federasyonu başkan yardımcısıyım. Uzman konuk olarak gittiğim programlarda insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorduk. Ama istediğimi değil, o programa ne reyting getirecekse o sistemde anlatıyordum. Bu teklif geldikten sonra hemen hazırlıklara başladık, bölümleri benim evimde çektik. Ne anlatıyorsunuz derseniz; pazardan, aktardan aldığınız doğal malzemelerle evinizde nasıl temizlik ürünleri yapabilirsiniz? Öksürüğünüzü doğal yöntemlerle nasıl kesebilirsiniz? Bir muz kabuğuyla nasıl cilt maskesi yapabilirsiniz? Bu gibi bilgileri uygulamalı olarak veriyoruz.

Ama sizden ürün temin edilemiyor sanırım...

- Bu tarz kanallarda hep bir ürün satma kaygısı, buna yönelik reklamlar oluyor. Bizim ise ürün satma gibi bir derdimiz yok. Soğandan saç maskesi yapıyoruz. Karbonattan doğal deterjan yapıyoruz. Hem halk bilinçlensin, hem doğru kullansınlar. Artık herkes doğallığın peşinde... Biz de ihtiyaç duydukları doğru bilgileri verelim diyoruz. Çok da güzel tepkiler geliyor.

Ana tema ev işi
Fotoğraflar: Murat ŞAKA
Ana tema ev işi

 

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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