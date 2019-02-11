Amerikalılar ‘Tuba’ dedi
Tuba Büyüküstün ile Cem Yiğit Üzümoğlu, “Ottoman Rising” adlı Netflix belgeselinde rol alacak.
Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan dizinin oyuncu seçmelerinde birçok ünlü Türk ismi geride bırakan ikili, kadroya dahil oldu.
Çekimleri mart ayında başlayacak 6 bölümlük projede Üzümoğlu Fatih Sultan Mehmet’i, Tuba Büyüküstün ise Fatih’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıracak. “Ottoman Rising” eylülde yayınlanacak.
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