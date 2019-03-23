Ama bu daha fragmandı...
Tiyatrocu-oyuncu Ali Sunal bir yıl önce Nazlı Kurbanzade’yle evlenmişti. Ünlü oyuncu birinci evlilik yıldönümünde sosyal medya hesabından 4.5 aylık hamile eşine teşekkür etti.
Düğünden bir kare paylaşan Sunal, altına bu notu düştü:
Ne ara 1 yıl oldu! Her gününde bana iyi ki dedirttiğin bu sene için teşekkürler nazlı yarim. Ama bu daha fragmandı; başrollerinde minik ailemizin olduğu filmimiz yeni başlıyor. Seni çok seviyorum karıcım nice güzel yıldönümlerine...
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