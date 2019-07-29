Altınoluk’ta bir Madonna
Sertab Erener’in içten içe bir Madonna hayranı olduğunu bu kostümüyle öğrenmiş olduk!
Sertab Erener’in kendine has bir tarzı var.
Çok kafa yormuyor trend takibi hikayesine.
Neyi beğeniyorsa giyiyor gibi. “Özgünüm” diye haykırıyor.
Ancak son konserinde giydiği
bu kostüm bana Madonna’nın
80’lerdeki hallerini anımsattı.
Bakınız: Madonna’nın 1984’teki hali.
Başına da 2018’de Met Gala’ya taktığı tacın benzerini yerleştirelim.
Karşınızda Altınoluk’ta bir Madonna!
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