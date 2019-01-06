Altın Küre heyecanı Kelebek'te
Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden “Altın Küre Ödülleri” bu gece sahiplerini buluyor. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 76’ıncısı düzenlenen ve saat 03.00’te kırmızı halı heyecanıyla başlayacak olan gece, 04.00’ten itibaren Altın Küre Ödülleri’nin sahipleriyle buluşacağı ödül töreniyle devam edecek.
Altın Küre üyesi Kelebek yazarı Barbaros Tapan ve Kanal D Ana haber sunucusu Buket Aydın, töreni sizin için takip ederek izlenimlerini aktaracak...
Kırmızı halından televizyonda göremeyeceğiniz ayrıntılar Kelebek Instagram hesabında olacak..
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