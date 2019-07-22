Alper'i çabuk unuttu!
Oyuncu Tuvana Türkay 2016'dan bu yana bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan 2 hafta önce ayrılmıştı.
Yakın bir arkadaşına ''Alper'i affetmekle hata ettim. Beni yine aldattı. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum'' dedi.
Ancak Tuvana Türkay aşk acısını çabuk yendi.
'Yeni Gelin' dizisiyle şöhret olan, yakışıklı oyuncu Tolga Mendi ile aşk yaşamaya başladı.
İkili geçtiğimiz günlerde Ulus'ta bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi. Meraklı bakışlara da hiç aldırmadılar.
Tuvana Türkay ile Tolga Mendi'yi ortak bir dostları tanıştırdı. (Posta)
Tolga Mendi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle