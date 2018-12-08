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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.12.2018 - 19:29, Son Güncelleme:

Alp Navruz kimdir? Alp Navruz'un biyografisi

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Alp Navruz kimdir? Alp Navruz'un biyografisi

Elimi bırakma dizisinde rol alan Alp Navruz, son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Başrolünde yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin ardından yıldızı parlayan genç isim, başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Alp Navruz kimdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Alp Navruz kariyerine modellik yaprak başladı. Aldığı oyunculuk eğitiminin ardından sinema filmleri ve dizilerde rol alan genç oyuncu, Fazilet Hanım ve Kızları ve Elimi Bırakma dizilerinin Ortadoğu’ya satılmasının ardından yurt dışında da popülerlik kazandı. İşte, Alp Navruz'un biyografisi...

Alp Navruz, 2 Şubat 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. oyunculuğa ilkokul sıralarında kendi yazdığı bir tiyatro oyununda oynayarak başladı, sonrasında Altan Erkekli, Cihan Ünal gibi usta isimlerden dersler aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Kariyerine modellik ile başlayan Alp Navruz, yüzme ve okçuluk sporu ile ilgileniyor. Yazı yazmayı çok seven Alp Navruz, şiir ve öyküler yazmaktadır.

Modellik yapan Alp Navruz oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Ceberrut sinema filmiyle adım atan Alp Navruz, ilk dizisi Arkadaşlar İyidir’de Berke rolüne hayat verdi.

2017 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç, Alp Navruz ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Sinan Egemen karakterini canlandırdı.

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