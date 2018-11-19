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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.11.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Allah’ım bana bu acıyı yaşatma!

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Allah’ım bana bu acıyı yaşatma!

Ünlü oyuncu Başak Sayan'ın "Tam 17 sene her anımda yanımdaydı benim. Bütün zor ve iyi zamanlarımda" dediği köpeği Max, dün akşam öldü. Çok sevdiği köpeğini bu sabah toprağa veren Sayan, sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı.

Sayan Max'a böyle veda etti:

İşte şu kadarcık bir toprak parçası girdiği yer. Günlerdir düşünüyordum, uyutmak mı daha doğrusu yoksa beklemek mi. Sonra 'yok' dedim. Son ana kadar yanında olmam gerek. İki gün önce iyice kötüleşince ve sabaha kadar ağlayınca dedim ki yine 'yok yok bu şekilde acı çekmesini istemiyorum, sabah veterinerimize gideriz'  Ama sabah olunca yanımda uyuyakalmış halini görüp yapamadım yine. Ona sarılıp dua ettim, Allah’ım bana bu acıyı yaşatma. Onu kolaylıkla ve acı çektirmeden al yanına. Ben senin verdiğin canı nasıl alayım? Ve akşamına kollarımda son nefesini verdi benim can dostum. Saatlerce kucağımda öylece kaldı. Bedeni artık iyice katılaşmaya başlayınca beyaz bir kumaşa sardık onu güzelce. Yanına en sevdiği oyuncağı ile üzerimdeki kazağı çıkartıp koydum, orada yalnız hissetmesin kendini diye. Biliyorum saçma ama yine de yapamadım işte. Dualarla gömdük. Baş ucuna bir çam ağacı, ayak ucuna bir defne ağacı diktim. Topraktan geldi, ait olduğu yere, dünya annenin rahmine gitti bedeni. Ruhu ise Rabbime... Ömrü boyunca beni hiç üzmedi, giderken de üzmemek için çabaladı yine. Eğer çok can çekişir ve acı çekerse uyutmak zorunda kalabilirdim kıvranmasındansa. Bana bunu yaşatmadı. Çünkü biliyordu ki her ne kadar bunu onun için yapıyor olsam da ağırlığı ile yaşayamazdım hayatta.
Şimdi içimde kocaman bir boşluk. Sabah gözüm yatağına ilişti. Bomboştu. Masanın üzerinde ilaçları, şırıngalar. Dokunamadım. Annem 'kıyafetlerini yıkayıp kaldıralım' dedi. Baktım üzerlerinde onun kokusu. Yıkayamadım. Böyle kalsınlar, bu şekilde saklayacağım hepsini dedim. O gitti ama geride kokusu kaldı bana. Bütün gece onu düşünüp durdum, geçen 17 seneyi. Neler yaşadık birlikte neler. Sanki hala evde beni bekliyor gibi. O bana dönene kadar nasıl geçecek bu acı bilmiyorum... Tek bildiğim içim onunla o kadar dolu ki nefes alamıyorum zaman zaman...

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