Alkışlar İzmir’in Kızları’na

Yapımcılığını Most Production’ın üstlendiği müzikli oyun “İzmir’in Kızları” seyirciyle buluştu. Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman’ın rol aldığı oyunun galası, önceki akşamı Uniq Hall’de gerçekleşti.

Serdar Saatman’ın yazdığı, Gaye Cankaya’nın yönettiği oyunun ilk temsili, Down Sendromu Derneği yararına sahnelendi. Seyirciler arasında iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim vardı. 3 aylık prova döneminin ardından ilk kez seyirci karşısına çıkan ekip, oyunun bitiminde dakikalarca ayakta alkışlandı. “İzmir’in Kızları” seyirciyle buluşmaya devam edecek.









