Alice gün sayıyor
Geçtiğimiz sezon kapalı gişe sahnelenen ve 60 bin seyirciyi ağırlayan Alice Müzikali, ikinci sezonu için gün sayıyor.
5 Eylül’de perde açacak müzikalin hazırlıkları başladı. Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar, uzun aradan sonra bir araya gelerek provalara start verdi.
Sarıkaya’nın “Alice”, Mola’nın “Kraliçe”, Arıkan’ın “Tavşan”, Özyıldız’ın “Şapkacı”, Selim’in “Kral”, Dizdar’ın ise “Kedi” rolünü canlandırdığı müzikal, ikinci sezonunda da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenecek.
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