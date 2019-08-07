Ali Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade kimdir?
Türk sinemasının efsane aktörü Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal baba oldu. Ali Sunal- Nazlı Kurbanzade çifti bebeklerine 'Narin' adını verdi. Ali Sunal’ın ‘baba oldum’ paylaşımı ardından Nazlı Kurbanzade’nin hayatına ilişkin bilgiler de gündeme geldi. Peki, Ali Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade kimdir?
Cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı olan Nazlı Kurbanzade, magazin dünyasından uzak olan bir isim. Lisans eğitimini Koç Üniversitesi'nde tamamlayan Nazlı Kurbanzade, 2010 yılında hukuk bölümünü tamamladıktan sonra Paris Summer İnstitute'de eğitimine devam etti. Dört yıldır aynı kurumda operasyon direktörü olarak çalışan Nazlı Kurbanzade, aynı zamanda Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği'nin (ÇABA) projelerinde destek oluyor. Bu projeler sayesinde tanışan Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade, 24 Mart 2018 tarihinde nikah masasına oturmuştu.
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