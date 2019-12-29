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Haber Giriş: 29.12.2019 - 09:31,Son Güncelleme:/

Ali Atay: Bebeğimizin yanına duş alıp gidiyorum

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Ali Atay: Bebeğimizin yanına duş alıp gidiyorum

Ünlü oyuncular Ali Atay ile Ufuk Bayraktar’ın yolu önceki gün Cihangir’de kesişti.

Birbirlerini görünce sarılıp hasret gideren ikili, bir süre ayaküstü sohbet etti. Bayraktar, geçen kasım ayında oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan Atay’a bebek görmeye geleceğini söyledi, “Sorarım, ev müsaitse gelirim” dedi. Atay’ın yanıtı “Sen çık gel, sormana gerek yok” oldu.

Ali Atay: Bebeğimizin yanına duş alıp gidiyorum

Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Ali Atay, bebeklerin ilk aylarında sağlık konusunda çok hassas olduklarını belirterek “Yanına duş alıp gidiyorum” dedi. Zekeriyaköy’deki evlerinde çıkan yangın nedeniyle bir süredir eşi Hazal Kaya ve oğluyla Cihangir’de oturan Atay, “Bir süre daha buradayız. Evin tadilatı devam ediyor” diye konuştu.

Oyuncu, Hazal Kaya’nın oğlunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşması hakkında da şöyle dedi: “Hazal’ın içinden geldi, paylaştı. Gözümüz gibi koruyoruz. Çok da göz önünde olsun istemiyoruz. Çocuğun gazı çıkınca dünyanın en mutlu insanı oluyorsun.” 
Ali Atay: Bebeğimizin yanına duş alıp gidiyorum


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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