Aleyna Tilki: Aranızda gerçek çoban var mı?
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla sosyal medyada günün konusu oldu.
Tilki, takipçileri arasında gerçek bir çobanın bulunup bulunmadığını sordu ve arkadaş olmak istediğini ekledi.
İşte Aleyna’nın o tweetleri:
“Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bir çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın… Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde dağı, koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum!”
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