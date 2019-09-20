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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.09.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Ajda Pekkanın sevgilisi Bülent Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında?

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Ajda Pekkanın sevgilisi Bülent Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında?

Süperstar Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu beraberliği 2011 yılından bu yana sessiz sedasız devam ediyor. Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu'nun ilişkisi 2011'de bir partide çekilen bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı. Peki, Ajda Pekkanın sevgilisi Bülent Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında?

Ajda Pekkan'dan 27 yaş küçük olan Bülent Çavuşoğlu, 1968 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokulu Samsun'da Terme Atatürk İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise hayatını Samsun Anadolu Lisesi'nde devam ettirdi. Buradan mezun olduktan sonra 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü'nü kazandı. Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisansını 2000'li yıllarda Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı. 

İş hayatına turizm ile ilk adımı atan Bülent Çavuşoğlu, daha sonra telefon ve iletişim sektöründe yer almaya başladı. 1995 yıllarında Turkcell'de Bölge Satış Müdürlüğü yaptı. Daha sonra (yaklaşık iki yıl kadar sonra) ,1997 yılında özel bir kurumda satış direktörlüğü yaptı. Bir yıl kadar bu göreve devam etti ve sonra 1998 yılında K.V.K'da genel müdür yardımcısı olarak devam etti.. 2000'li yıllarda A-Tel'in genel müdürlüğünde bulundu.

Bülent Çavuşoğlu 2002 yılından günümüze kadar A-Tel'deki görevine devam etmiş ve bunun yanında aynı zamanda K.V.K.'nın CEO'su olarak devam etmektedir. KVK (Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firma)'da müdürlük yapmıştır.

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