Ailesi Hanife Gürdal'ın nikahına gitmedi mi? Hanife'den yanıt!

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile geçtiğimiz günlerde nikâh masasına oturdu.

Yıldırım nikahı ile evlenen çiftin ailelerinin bu birlikteliğe onay vermediği iddia edildi. Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koydu.

2019'a veda mesajı yayınlayan Hanife, ailesiyle birlikte çekilen kareleri şu not ile yayınladı:

"ÇOK SORDUĞUNUZ SORULARIN CEVABINI VERDİM"

"2019'u aşkla uğurluyorum. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve birlik diliyorum. Sevmeyi bildiğiniz, sevilmeyi hak ettiğiniz bir 2020 diliyorum. Biraz geçmişten, en çokta yakın geçmişten çok sorduğunuz soruların cevabını verdim. Kaydırarak bakabilirsiniz."

HAMİLELİK İDDİALARINI Tİ'YE ALMIŞTI

Gürdal'ın hamile olduğu için nikahın bu kadar hızlı olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaları ciddiye almayan Gürdal, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşiyle bir video paylaşarak "Kemal hamile" ifadelerini kullanmıştı.







