Ahmet Mekin kimdir kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?
Ahmet Mekin, Yeşilçam filmlerinin tanınmış yüzlerinden birisidir. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan Ahmet Mekin, en iyi aktör ve yaşam boyu başarı ödülüne sahiptir. Günümüzde de bazı yapımlarda yer alan Ahmet Mekin, zaman zaman magazin gündemine girebilmektedir. Peki, Ahmet Mekin kimdir ve kaç yaşında? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Ahmet Mekin, 6 Ağustos 1932 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mekin, Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı. Karakter rollerinde başarılı oldu. Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun K.'nın Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969), Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) ve Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) adlı yapıtları sayılabilir. Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz'da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.
1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde gözüken Mekin, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi televizyon film ve dizilerinde oynadı.
Oyuncu Şükran Sabuncu ile evlidir.
OYNADIĞI YAPIMLAR
- Kanun Kanundur (Aykut Düz)
- Kuruluş (Yücel Çakmaklı)
- Aşktan da Üstün (Osman F. Seden),
- Kelebekler Çift Uçar (Tarık Dursun K.),
- Bir Türk'e Gönül Verdim (Halit Refiğ),
- Düğün (Lütfi Ö. Akad),
- Urfa İstanbul & Beşikteki Miras
- Selvi Boylum Al Yazmalım (Atıf Yılmaz),
- Kavanozdaki Adam
- Bir Garip Yolcu
- Çaresizler (Cüneyt Arkın, Perihan Savaş)
- Bir Adam Yaratmak
- Ben
- 72. koğuş (2011)
- Ateş Dağlı
- Kadın Asla Unutmaz - Orhan Aksoy
- Bugünün Saraylısı (1985)
- Kağıt (2010)
- Kayıp Şehir (2012)
- Umut Üzümleri (2013)
- Tatar Ramazan (2013)
- Bizim Hikaye (2015)
- SeddülBahir32Saat (2016)
- Filinta (2016)
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