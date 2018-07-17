Ahmet Kural ve Sıla barıştı mı?
Ahmet Kural’ın Instagram hesabından Sıla'yı yeniden takibe aldığı iddiaları ardından ‘barıştılar mı?’ sorusu gündeme geldi. Ahmet Kural ile ayrıldıktan sonra kendisini işine adayan Sıla’nın geçtiğimiz günler verdiği bir konserde gözyaşı dökmesi ‘unutamıyor’ yorumlarına neden olmuştu. Peki, ikiliyle ilgili son durum ne? sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? Ahmet Kural ve Sıla barıştı mı?
Ahmet Kural ve Sıla’nın ayrılığı üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen ikilinin yaptığı her hareket birbirlerine gönderme gibi algılanıyor. Yaklaşık 10 ay süren bir beraberlikleri olan Sıla ve Ahmet Kural, ani bir şekilde ayrılmıştı. Çift, her ne kadar birbirleri için olumsuz bir yorumda bulunmasa da sosyal medyadan takipleşmeyi bırakmıştı. Ancak Sıla’nın Harbiye konserinde gözyaşı dökmesi, ardından Ahmet Kural’ın eski sevgilisini yeniden takip ettiği haberleri ‘barıştılar mı?’ sorusunu gündeme getirdi. Fakat daha sonra bu takibin uzun sürmemesi “Sıla engeli bastı” olarak yorumlandı. Takip görüntüsünün “Photoshop” programıyla elde edilmiş olabileceği de iddialar arasında.
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