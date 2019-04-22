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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural'ın hayatı ve biyografisi

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Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural'ın hayatı ve biyografisi

Gündemdeki haberler ardından Ahmet Kural’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Sanatçı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayı uzun süredir meşgul ediyor. Peki, Ahmet Kural kimdir? İşte Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural'ın hayatı ve biyografisi

Aslen Ankaralı olan Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya’da dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdikten sonra Ankara’da Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen sanat merkezinde gördü. Levent Kırca tarafından keşfedildi ve Levent Kırca Oya Başar tiyatrosuna dahil oldu. Haluk Bilginer, Özgü Namal ve Hümeyra gibi isimlerin yer aldığı Güneşin Oğlu filminin kadrosunda yer aldı. Ahmet Kural asıl çıkışını ise “Çalgı Çengi” adlı sinema filmiyle yaptı. Bu filmde Murat Cemcir ile başrolleri paylaştı. İkili, 2012 yılında İşler Güçler dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Bu dizi projesi ardından “Düğün Dernek” filminde rol aldı. Bu dizilerle Sadri Alışık Ödülleri - En iyi erkek oyuncu (komedi) (Düğün Dernek) 4. Antalya Televizyon Ödülleri - Komedi dizisi en iyi erkek oyuncu (İşler Güçler) ödüllerine layık görüldü.2014 tarihinde yayınlanan “Kardeş Payı” dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. Çalgı Çengi’nin devam filminde başrolleri Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Şinasi Yurtsever gibi isimlerle paylaştı.

SILA İLE DAVASININ NEDENİ

Kasım 2018'de şarkıcı Sıla, kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. 6284 sayılı kanun gereğince Kural'a derhal üç ay uzaklaştırma cezası verildi. Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasını başta reddederek şarkıcının "sadece kolunu tuttuğunu" söyledi ancak daha sonra aralarında bir "itişme" yaşandığını açıkladı

 

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