Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural'ın hayatı ve biyografisi
Gündemdeki haberler ardından Ahmet Kural’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Sanatçı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayı uzun süredir meşgul ediyor. Peki, Ahmet Kural kimdir? İşte Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural'ın hayatı ve biyografisi
Aslen Ankaralı olan Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya’da dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdikten sonra Ankara’da Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen sanat merkezinde gördü. Levent Kırca tarafından keşfedildi ve Levent Kırca Oya Başar tiyatrosuna dahil oldu. Haluk Bilginer, Özgü Namal ve Hümeyra gibi isimlerin yer aldığı Güneşin Oğlu filminin kadrosunda yer aldı. Ahmet Kural asıl çıkışını ise “Çalgı Çengi” adlı sinema filmiyle yaptı. Bu filmde Murat Cemcir ile başrolleri paylaştı. İkili, 2012 yılında İşler Güçler dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Bu dizi projesi ardından “Düğün Dernek” filminde rol aldı. Bu dizilerle Sadri Alışık Ödülleri - En iyi erkek oyuncu (komedi) (Düğün Dernek) 4. Antalya Televizyon Ödülleri - Komedi dizisi en iyi erkek oyuncu (İşler Güçler) ödüllerine layık görüldü.2014 tarihinde yayınlanan “Kardeş Payı” dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. Çalgı Çengi’nin devam filminde başrolleri Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Şinasi Yurtsever gibi isimlerle paylaştı.
SILA İLE DAVASININ NEDENİ
Kasım 2018'de şarkıcı Sıla, kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. 6284 sayılı kanun gereğince Kural'a derhal üç ay uzaklaştırma cezası verildi. Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasını başta reddederek şarkıcının "sadece kolunu tuttuğunu" söyledi ancak daha sonra aralarında bir "itişme" yaşandığını açıkladı
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