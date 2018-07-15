Ağa’ya gelin geldi
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ağaoğlu ve Ayla Ağaoğlu’nun oğlu Onur Ağaoğlu, doktor Muzaffer Ergöz ve Gülser Ergöz’ün kızları Burçin Ergöz’le önceki gün evlendi.
Four Seasons The Bosphorus Hotel’de düzenlenen törene 250 davetli katıldı. Nikâh töreninde damadın şahitliğini amcaları Ali Ağaoğlu ve Hakkı Ağaoğlu yaparken, gelinin şahitliğini Gülçin Ergöz ve Ece Ergöz üstlendi.
Ali Ağaoğlu yeğeninin düğünde horon oynadı.
Ali Ağaoğlu çifti tebrik ederken “Yuvayı dişi kuş yapar” diyerek evlilik cüzdanını gelin Burçin Ergöz’e verdi.
Koray-Sena Kırcal Ali Ağaoğlu Semra AğaoğluAlican Ağaoğlu Murat Türker
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