Afrika’daki kuyulara şehit ismi
Gamze Özçelik, Afrika'da 'Umutlu Köyler' adı altında su kuyuları açtı. Kuyulara ise şehitlerin isimlerini veren Özçelik, bu hareketiyle takdir kazandı
Gamze Özçelik, ‘Umuda Koşanlar Derneği’yle Afrika’da yaşayan mazlumlara elini uzatmaya devam ediyor. Ünlü isim, en son ekibiyle birlikte yardım muhtaç yerelere giderek ‘Umutlu Köyler’ adında bölge kurdu. Bu proje kapsamında ‘Afrika’da susuz, gıdasız, ışıksız köy kalmasın’ diyerek yola çıkan ekip, dört köyün eksikliklerini tamamladı. Ünlü isim ve ekibi, bölgede bulunan kuyulara şehitlerin isimlerini verdi. İlk köy olan 'Şehit Uzman Çavuş Selim Topal'ın açılışı yapılırken “Şehit Eren Bülbül” ve “Şehit Razzan Al Najjar” adlı ‘Umutlu Köyleri’n açılışı ise ilerleyen günlerde gerçekleşecek!
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