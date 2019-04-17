Afrika’da klip çekti
Hande Yener, önümüzdeki günlerde çıkaracağı yeni şarkısının klibini Afrika’da çekti.
Yönetmenliğini Gülşen Aybaba ve Aytekin Yalçın’ın üstlendiği klibin çekimleri, Afrika’nın Zanzibar adasında yapıldı. Yener’e klipte yerli halk eşlik etti. Çocukların büyük ilgi gösterdiği çekimler renkli görüntülere sahne oldu.
10 gün Afrika’da kalan Hande Yener “Yoksulluğun hüküm sürdüğü bu coğrafyada çocuklar tüm olumsuzluklara rağmen hayatın gülen yüzü olmayı başarabiliyor. Orada kaldığım sürece küçücük kalplerden çok şey öğrendim” diye konuştu.
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