Adriana Lima'nın Türk arkadaşı Emir Uyar kimdir ve kaç yaşında?
Emir Uyar, dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile el ele görüntülenmesinin ardından biyografisi ile merak konusu oldu. İş insanı Emir Uyar'ın kariyeri ve hayatına dair bilgi edinmek isteyen binlerce kişi, bu sorulara internet üzerinden yanıt aradı. Peki, Emir Uyar kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Emir Uyar, Adriana Lima ile adının anılmasının ardından magazin dünyasının gündemindeki isim oldu. Ünlü manken Adriana Lima ile el ele görüntülenen Emir Uyar, kim olduğu ile sorgulanmaya başlandı. Peki, Emir Uyar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
EMİR UYAR KİMDİR?
Emir Uyar, 1982 yılında dünyaya geldi. Permak Holding'in enerji işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Emir Uyar, İstanbul Özel Alman Lisesi'nden mezun olmuştur. Buradaki mezuniyetinin ardından University of Southern California'da (USC) işletme ve ekonomi alanında eğitim alan Emir Uyar, mezuniyetinin ardından Permak Makina'da çıraklık yaptı. Dört yıl sonra, 2010 yılında holding içerisinde Gayrimenkul, Enerji ve Teknoloji yatırım gruplarından sorumlu kişi olarak göreve başlamıştır.
Emir Uyar, Dominica ülkesinin Türkiye fahri konsolosudur.
ADRİANA LİMA İLE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ
Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülendi. İkili yata binerken objektiflere yakalandı.
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