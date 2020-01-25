Abartıyı seviyor (Işıl Reçber)



Geceliği anımsatan bir elbise, kristal taşlı uzun küpe, elbisesinin askısındaki taşlarla uyumlu ayakkabılar ve full makyajla gündüz davetine gitmek kendisi için son derece normal.

Ama bunu gece bir yere giderken giyse daha doğru olurdu.

Mesela bu iddialı elbise gündüz vakti beyaz tişört üzerine giyilse ve altında da spor ayakkabı olsa, doğal bir saç ve sıfıra yakın makyajla tamamlansa çok daha dinamik hale gelebilirdi.

Bu tarzın püf noktası ise elbisenin bu kadar dar olmaması...

Işıl Reçber’in güzel bir fiziği var, o fizikle neler neler giyebilir aslında ama dediğim gibi DNA’sı izin vermiyor.