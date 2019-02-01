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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR (DHA)
01.02.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

92 yaşındaki Eşref Kolçak: Ben çalışarak ölmek istiyorum

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92 yaşındaki Eşref Kolçak: Ben çalışarak ölmek istiyorum

Yeşilçam’a Gönül Verenler Derneğinin 25 üyesi, usta oyuncu Eşref Kolçakı (92) tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Arkadaşlarını görünce duygulanan Eşref Kolçak, "Ben, çalışarak ölmek istiyorum" dedi.

Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneğinin Gani Rüzgar, Muharrem Erdemir, Hasan Yıldız, Engin Aksu ve Necdet Kökeş başta olmak üzere 25 üyesi, bir süredir Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi gören usta oyuncu Eşref Kolçak'ı ziyaret etti. Kolçak'a moral ziyareti için İstanbul'dan gelen Yeşilçam oyuncuları, usta oyuncunun her zaman yanında olduklarını belirtti. Arkadaşlarını görünce duygulanan Kolçak, gelenlere teşekkür etti. Kendisini ziyarete gelen oyuncuların gösterdiği inceliği birçok sanatçı arkadaşının göstermediğini dile getiren Kolçak; "Gerçi gösterseler ne olur? Ben bundan bir şey kazanmam ya da kaybetmem" dedi.

Çalışarak ölmek istediğini vurgulayan Kolçak, "Allah gani gani rahmet eylesin Fikret Hakan bir röportajında 'bizi çalıştırmamakla öldürüyorsunuz' dedi. Bunu dedikten 15 gün sonra öldü. Ben yine söylüyorum. Ben çalışarak ölmek istiyorum. Ben dünyanın her yerinde tanınan bir insanım. Avustralya'dan Kanada'ya kadar dünyanın her yerinde benim imzalı resmim var" dedi.

92 yaşındaki Eşref Kolçak: Ben çalışarak ölmek istiyorum

DERNEK BAŞKANINA SİNİRLENDİ

Kolçak, ziyaret programını organize eden dernek başkanı Muharrem Erdemir'i karşısında görünce tepki gösterdi. Erdemir'in söze girmesi üzerine Kolçak, "Senin burada olman bile beni rahatsız etti. Nerede olursam olayım, bir daha benim yanıma gelme. Beni rahatsız ediyorsun. Seni istemiyorum" dedi.

Erdemir ise yaptığı açıklamada, Kolçak’a saygı duyduğunu, ziyaret için hazırlık ve organizasyonu bizzat yaptığını belirterek, "Geçmişte organize ettiğim bir programda Eşref Kolçak ile bir başka sanatçı kavga etmişlerdi. Kavgaya benim sebep olduğumu düşündüğü için bana böyle davrandı. Eşref Kolçak babam yaşında, dedem yaşında, ona saygı duyuyorum dedi.  

92 yaşındaki Eşref Kolçak: Ben çalışarak ölmek istiyorum

KOLÇAK YEŞİLÇAM'IN DUAYENİ

Eşref Kolçak'ı ziyaret için 25 kişilik grup halinde hastaneye geldiklerini de belirten Erdemir, "İstanbul Yakacık'taki huzurevinde kalan bazı arkadaşlarımızı da alarak ziyarete geldik. Kolçak, Yeşilçam'ın ustası, duayeni. Bu yüzden gelip bir ziyaret edelim dedik. Çok da güzel oldu. 25 kişiyi burada görünce kendisi de çok mutlu oldu" dedi.

92 yaşındaki Eşref Kolçak: Ben çalışarak ölmek istiyorum

Eşref Kolçak’a hastane odasında sürpriz doğum günü
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