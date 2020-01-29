9 yıllık davada Ceyda Düvenci yine kazandı

LANSMAN GÖRÜNTÜLERİ KULLANILDI

Ceyda Düvenci, Rotafarma firmasına 9 yıl önce dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran oyuncu, firmanın zayıflama jeli ürününün internet reklamlarında, katıldığı lansmandaki görüntülerinin izinsiz olarak kullanıldığını ifade etti. Düvenci, 100 bin lira cezai şart parası ödenmesini istedi. Mahkeme, bu paranın ödenmesine karar verdi.

HAKSIZ KULLANIM CEZASI

Düvenci daha sonra “haksız kullanım” nedeniyle Rotafarma ve Küçükoğlu Gıda Sanayi şirketine 250 bini maddi, 20 bini manevi olmak üzere 270 bin liralık tazminat davası açtı. 9 yıldır süren dava karara bağlandı. Mahkeme, davalıların Düvenci’ye 25 bini maddi, 5 bini manevi 30 bin liralık tazminatı faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.