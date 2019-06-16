6 yıl hapis istendi
KELEBEK Çocuklar Eğitim ve Araştırma Derneği’nin Başkanı Fulden Uras, DEBRA Türkiye’nin (Debra Epidermolysis Bullosa Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) Başkanı Adem Akyüz’e dava açtı. Sanatçı, Akyüz’ün kendisine hakaret edip ölümle tehdit ettiğini iddia etti.
Uras, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçesinde, “Şahıstan korunma talebinde bulundum. Ayrıca İstanbul Valiliği’ne de sürekli koruma verilmesi yönünde talepte bulundum” dedi. Akyüz suçlamaları reddetti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adem Akyüz’ün hakaret ve tehdit suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
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