6 ülkeden 30 oyuncu
Yalın, yeni single’ı “Deme Bana Yokum”a 6 ülkeden 30 oyuncu ile klip çekti. Klip, çekimlerinde kullanılan kostüm ve aksesuvarlar ile 80’li yılları günümüze taşıyor.
Yalıda çekildi
Yalın, söz ve müziği kendisine ait yeni single’ı “Deme Bana Yokum”a geçtiğimiz günlerde iddialı bir klip çekti. Anıl Can yönetmenliğinde Yeniköy’deki bir yalıda yapılan çekimlerde, Türkiye’nin yanı sıra Gambiyalı, Rus, Güney Koreli, Kazak ve Portekizli oyuncular rol aldı.
Kostümler özel dikim
Yalın’a 6 milleten 30 kişilik oyuncu grubunun eşlik ettiği klip, kullanılan kostüm ve aksesuvarlarıyla da dikkat çekti. 80’lerin disko tarzından ilham alınan çalışmada, Yalın’ın giydiği tüm kostümler özel olarak tasarlandı. Klip bugün dijital platformlarda yayınlandı.
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