6 milyon lira tazminat aldı boşandı!
Habertürk TV spikeri Meltem Acet ile 14 yıllık eşi Onat Acet “anlaşmalı” olarak boşandı. Mahkeme Onat Acet’in Meltem Acet’e 6 milyon lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Habertürk TV spikeri Meltem Acet ile Onat Acet’in 11 yıllık evliliği önceki gün sona erdi. Onat Acet’in avukatı, İstanbul Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede taraflar arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini istedi.
İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davaya Meltem Acet ile Onat Acet katıldı. Mahkeme anlaşmalı boşanma protokolünü göre tarafların ayrılmalarına karar verdi.
Mahkemeye sunulan “anlaşmalı” boşanma protokolüne göre çiftin 12 yaşındaki çocukları annesinin yanında kalacak. Onat Acet, Meltem Acet’e 6 milyon lira manevi tazminat ödeyecek. Meltem Acet boşandıktan sonra “Acet” soyadını kullanmaya devam edecek.
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