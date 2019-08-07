5 bin kişilik arabesk korosu
Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Serkan Kaya, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde Kaya, sevilen arabesk şarkılarını seslendirdi.
Serkan Kaya önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, “Bugün 3. solo konserimizi yapacağız. Arabeski abilerimiz başlattı. Bir dönem duraklama dönemi oldu. Biz de arabesk geceleri diye bir gece başlattık. O gün bugündür devam ediyor, bir nebze faydam olduysa ne mutlu bana” dedi.
YERLİTAŞ’I DUYGULANDIRAN KLİP
Serkan Kaya’nın iki sene önce çıkarmış olduğu “Kara Gözlüm” şarkısının klibinde rol alan Nur Yerlitaş da konseri izleyenler arasındaydı. Modacıyı sahneye davet eden ve şarkının klibini ekranda yayınlatan Kaya, Yerlitaş’a duygusal anlar yaşattı. Ünlü modacı, “Geçen sene bugün beyin ameliyatı olmuştum. Tesadüfün böylesi bugün buradayım. Çok duygusal anlar yaşıyorum. Benim canım kardeşim iyi ki varsın” sözleriyle duygularını dile getirdi.
NUR YERLİTAŞ - AYŞEGÜL KAYA
YILMAZ VURAL
AHMET SELÇUK İLKAN
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