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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

45 yaş küçük sevgili

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
45 yaş küçük sevgili

Bodrum Catamaran’ın sahibi olarak tanınan Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medyasında paylaştı.

Ukraynalı model

İki çocuğunun annesi Dilek Birgen’den geçen yıl boşanan Mehmet Birgen, yeni bir aşka yelken açtı. Bir dönem güzellik yarışmalarına da katılan Ukraynalı model Diana Osypenko ile aşk yaşamaya başlayan Birgen’le sevgilisinin arasında 45 yaş fark var.

Çok mutluyum

Miss Grand International 2016’da yarışan Diana Osypenko ile 1.5 yıl önce tanışan ve altı aydır aşk yaşadığını söyleyen Birgen, “Ne diyeyim, çok mutluyum. Diana daha önceki evliliğimden olan çocuklarımla da çok iyi anlaşıyor. Aşkı buldum diyebilirim. Son derece mesuduz” dedi.

45 yaş küçük sevgili

Aşk her şeyi yener

Mehmet Birgen, Osypenko ile çektirdiği bir fotoğrafın altına “Aşk her şeyi yener” anlamına gelen Latince “Amor vincit omnia” cümlesini yazarak aşkını ilan etti.

45 yaş küçük sevgili

Mehmet Birgen’in eski eşi Dilek Birgen, geçen hafta Doğuş Aydın’la böyle görüntülenmişti. Birgen’le Aydın arasındaki yaş farkı da haberlere konu olmuştu.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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