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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.12.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

41'inci yıla görkemli kutlama

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41'inci yıla görkemli kutlama

Müzik dünyasının ünlü isimleri, önceki akşam Ahmet Selçuk İlkan için bir araya geldi.

Usta şairin 41’inci sanat yılı, görkemli bir organizasyonla kutlandı. Şair Ahmet Selçuk İlkan, sanat hayatının 41’inci yılını önceki akşam Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde kutladı. Poll Production etiketi ile önümüzdeki hafta çıkacak “Ahmet Selçuk Unutulmayan Şarkılar Vol 2” albümünde yer alan ünlü isimler de İlkan’ı bu özel gecede yalnız bırakmadı. Saba Tümer’in sunuculuğunu yaptığı organizasyonda Cengiz Kurtoğlu, Emel Sayın, Demet Akalın, Zara, Berkay, Merve Özbey, Ebru Yaşar, Fettah Can, Ziynet Sali, Rubato, Mehmet Erdem, Baha, Çağatay Akman, Rober Hatemo, Elif Kaya, Sami, Sinan Özen gibi ünlü isimler, Ahmet Selçuk İlkan eserlerini yorumladı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Selçuk İlkan “Hayatımın en güzel anlarını yaşıyorum çünkü hayatım boyunca yazdığım her şarkı şu an bir film şeridi gibi gözlerimin önünde. En çok sevdiğim isimler, en değerli sanatçılar benim şarkılarımı okuyorlar. Ve yaşarken bana verilen en güzel hediye diye düşünüyorum. Bu gece hayatımın en güzel şiiri şu an sahnede yazılıyor” diye konuştu.

41inci yıla görkemli kutlama
Albümde yer alan isimlerden olan Zara, “Çok şanslıyız, Ahmet abinin şahane gecesine şahit oluyoruz. Onun gönlümüzde her daim yeri var” şeklinde konuştu.
41inci yıla görkemli kutlama
Sahne sonrası soruları yanıtlayan Demet Akalın, Albümde “Hatıram Olsun” şarkısını okudum, inşallah klibi de yakın zamanda çekeceğiz” diye konuştu.
41inci yıla görkemli kutlama
Gecenin sürprizi İzmir’den geceye canlı bağlanan İbrahim Tatlıses oldu. Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 2 albümünde “Biz Ne Ayrılıklar Görmüş Adamız” şarkısını seslendiren Tatlıses, “Gelmiş geçmiş en büyü kalemsin. Senin onlarca şarkını okudum. İyi ki varsın” diyerek İlkan’ı selamladı.
41inci yıla görkemli kutlama
Ahmet Selçuk İlkan
41inci yıla görkemli kutlama
Cengiz Kurtoğlu, küs olduklarını söyleyen oğlu Aydın Kurtoğlu’nun bu açıklamasıyla ilgili, “Aydın şaka yapmış. Bizde öyle şeyler olmaz” dedi.
41inci yıla görkemli kutlama
Faik Öztürk-Safiye Soyman
41inci yıla görkemli kutlama
Rober Hatemo
41inci yıla görkemli kutlama
Çağatay Akman
41inci yıla görkemli kutlama
Elif Kaya

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