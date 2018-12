41'inci yıla görkemli kutlama

Usta şairin 41’inci sanat yılı, görkemli bir organizasyonla kutlandı. Şair Ahmet Selçuk İlkan, sanat hayatının 41’inci yılını önceki akşam Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde kutladı. Poll Production etiketi ile önümüzdeki hafta çıkacak “Ahmet Selçuk Unutulmayan Şarkılar Vol 2” albümünde yer alan ünlü isimler de İlkan’ı bu özel gecede yalnız bırakmadı. Saba Tümer’in sunuculuğunu yaptığı organizasyonda Cengiz Kurtoğlu, Emel Sayın, Demet Akalın, Zara, Berkay, Merve Özbey, Ebru Yaşar, Fettah Can, Ziynet Sali, Rubato, Mehmet Erdem, Baha, Çağatay Akman, Rober Hatemo, Elif Kaya, Sami, Sinan Özen gibi ünlü isimler, Ahmet Selçuk İlkan eserlerini yorumladı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Selçuk İlkan “Hayatımın en güzel anlarını yaşıyorum çünkü hayatım boyunca yazdığım her şarkı şu an bir film şeridi gibi gözlerimin önünde. En çok sevdiğim isimler, en değerli sanatçılar benim şarkılarımı okuyorlar. Ve yaşarken bana verilen en güzel hediye diye düşünüyorum. Bu gece hayatımın en güzel şiiri şu an sahnede yazılıyor” diye konuştu.

Albümde yer alan isimlerden olan Zara, “Çok şanslıyız, Ahmet abinin şahane gecesine şahit oluyoruz. Onun gönlümüzde her daim yeri var” şeklinde konuştu. Sahne sonrası soruları yanıtlayan Demet Akalın, Albümde “Hatıram Olsun” şarkısını okudum, inşallah klibi de yakın zamanda çekeceğiz” diye konuştu. Gecenin sürprizi İzmir’den geceye canlı bağlanan İbrahim Tatlıses oldu. Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 2 albümünde “Biz Ne Ayrılıklar Görmüş Adamız” şarkısını seslendiren Tatlıses, “Gelmiş geçmiş en büyü kalemsin. Senin onlarca şarkını okudum. İyi ki varsın” diyerek İlkan’ı selamladı. Ahmet Selçuk İlkan Cengiz Kurtoğlu, küs olduklarını söyleyen oğlu Aydın Kurtoğlu’nun bu açıklamasıyla ilgili, “Aydın şaka yapmış. Bizde öyle şeyler olmaz” dedi. Faik Öztürk-Safiye Soyman Rober Hatemo Çağatay Akman Elif Kaya

